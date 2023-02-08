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Председатель СК России взял на контроль расследование смерти женщины в орловской поликлинике. Инцидент произошел 3 февраля.

Ранее в СМИ была распространена информация, что женщина скончалась, находясь на амбулаторном приеме у врача в поликлинике №3 города Орла. По данному факту следственными органами регионального СК проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины смерти пациентки.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Орловской области Петру Юдину доложить о ходе проверочных мероприятий и установленных к настоящему времени обстоятельствах.