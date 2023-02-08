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НовостиОбщество8 февраля 2023 6:32

На Орловщине появится уникальная школа креативных индустрий

Ее откроют 1 сентября 2023 года
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

На Орловщине появится уникальная школа креативных индустрий. Ее откроют 1 сентября 2023 года.

Учреждение создадут на базе Детской школы искусств имени М.А. Балакирева. Об этом рассказал глава Орловского муниципального округа Роман Жуков в интервью ЦУР.

В этом году Детская школа искусств имени М.А. Балакирева получит более 40 миллионов рублей на реализацию проекта. В учреждении откроется студия звукорежиссуры, студия фото- и видеопроизводства, а также студия современной электронной музыки. Образовательные программы будут рассчитаны на два года.

- По окончании ребята будут защищать самостоятельные творческие проекты и получат сертификаты выпускников установленного образца, - уточнили в пресс-службе правительства.