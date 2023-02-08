На Орловщине благоустроят более сотни территорий в 2023 году

Фото: пресс-служба правительства региона

На Орловщине благоустроят 89 дворовых и 49 общественных территорий. Объекты попадут под реализацию федеральной программы.

Об этом на совещании по вопросу реализации мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды» сообщил первый заместитель губернатора в правительстве региона Владимир Ивановский.

Как подчеркнул чиновник, в настоящее время завершены торги на 48% по дворовым территориям и на 59% по общественным территориям.

В этом году благоустроят семь общественных территорий, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Ранее проекты пяти муниципальных образований Орловской области стали победителями VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это Болхов, Дмитровск, Малоархангельск, Колпна и Кромы.

Победителями VII внеочередного конкурса Минстроя Российской Федерации стали Ливны Змиевка.