Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В орловском поселке Долгое установят бюст погибшего в Чечне Алексея Скворцова. В 1996 году за мужество и героизм орловцу было посмертно присвоено звание Героя РФ.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, памятный бюст Алексея Скворцова уже изготовлен. В этом году его установят в одноименном сквере. Работы планируют выполнить до 31 мая 2023 года.

Над созданием сквера имени Героя России Алексея Скворцова

рабочие трудятся с августа 2022 года. Стоимость работ составляет 8,7 миллионов рублей. За эту сумму подрядчик должен обустроить пешеходные дорожки из брусчатого покрытия, установить парковые скамейки, фонари искусственного освещения, урны и озеленить пространство.

Алексей Скворцов родился 5 сентября 1974 года в селе Нижне-Ольшанское Должанского района Орловской области. С октября 1994 года служил в МВД. Входил в отряд особого назначения при УВД Орловской области. Орловец принимал участие в операциях на территории Чеченской республики. Погиб Алексей Скворцов 7 марта 1996 года во время одной из командировок, прикрывая отход группы.