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На Орловщине проиндексировали социальные пособия. Под увеличение попали маткапитал, соцстрахование и пособие на погребение.

С начала февраля текущего года меры социальной поддержки, проиндексированы на 11,9%. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Орловской области.

Материнский капитал на первого ребенка теперь составляет 586 946,72 рублей.Аналогичную сумму получат семьи с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не использовали сертификат.

Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка прибавка за второго составит 188 681,53 рублей. Если семья распорядилась материнским капиталом не полностью, то и остаток также будет проиндексирован с февраля.

На 11,9% проиндексирована ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг, которые получают льготники. Стоимость набора с 1 февраля увеличилась до 1 469 рублей 74 копеек в месяц.

Кроме того, на 11,9% увеличились социальные пособия, компенсации и иные меры социальной поддержки, в том числе пособия по беременности и родам, а также неработающим родителям, которые ухаживают за ребенком до 1,5 лет. Максимальный размер пособия по беременности и родам составит 383 178,60 рублей. А максимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет работающим гражданам в месяц составляет 33 281,80 рублей, минимальный размер данного пособия составит для жителей Орловской области 8 591,47 рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка составляет 22 909,03 рублей.

Кроме того, выросли страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и пособия на погребение неработающим пенсионерам и застрахованным гражданам.