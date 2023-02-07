Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле ищут подрядчика для благоустройства «Дворянского гнезда». Аукцион стартовал на портале Госзакупки.

Начальная цена контракта составляет 121,7 миллиона рублей. За эту сумму подрядчик должен организовать видеонаблюдение, водоотведение и наружное освещение, выполнить вертикальную планировку, организовать дорожки и тротуары, разместить малые архитектурные формы и озеленить пространство.

По словам начальника управления градостроительства администрации Орла Владимира Плотникова в сквере высадят липовую аллею, восстановят «Тропу Лаврецкого» и постоят ведущую к реке парадную лестницу. Ремонт также ждет ротонду и балюстраду.

- Ключевой момент – это озеленение территории. Так, предусмотрен посев 19 000 квадратных метров партерных, мавританских и обыкновенных газонов, запланирована высадка мелколистных лип, сосен, можжевельников Пфитцер «Мордиган Голд», сирени «Жанна ДАрк», берез, спирей «Грефшейм», барбариса Тунберга «Адмирейшн», кустов розы «Комтэсса», орешника, а также крупноплодных дубов, - отметили в пресс-службе мэрии Орла.

Вместе с этим в ландшафтном сквере установят сборно-разборную сцену, указатели, барельеф с навигационной картой, различные скамьи и скульптуру «Скамейка Лаврецкого» на бетонном основании.

Победитель аукциона определится 22 февраля. Закончить работы планируют осенью.