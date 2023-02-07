В Орле открылась выставка, посвященная летчикам-донбассовцам ВОВ

Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орловском военно-историческом музее открылась выставка «Небо выбрало нас». Она посвящена летчикам-донбассовцам Великой Отечественной войны.

Экспозиция была подготовлена, составлена и привезена в Орел сотрудниками Донецкого республиканского краеведческого музея. Выставка включает в себя материалы, рассказывающие о боевых подвигах донбассовцев удостоенных звания Героя Советского Союза.

Выставка включает в себя избранное из фондовых коллекций Донецкого республиканского краеведческого музея. При создании выставки использованы подлинные документы и фотоматериалы из фондовых коллекций самого Донецкого республиканского краеведческого музея, Музея истории города Харцызска, Макеевского художественно-краеведческого музея, Музея космонавта Георгия Берегового город Енакиево.

— Сегодняшняя выставка — это кропотливый труд многих научных сотрудников и оформителей, коллективов нескольких музеев. События 2014 года, сегодняшнего дня никак не повлияли на нашу работу по теме Великой Отечественной войны. Всегда она проводилась активно, правдиво, кропотливо. Прекращать ее ни в коем случае не собираемся. Это страница нашей истории, которую зачеркнуть, перевернуть мы никому не позволим! — говорит заведующий научно-реставрационным отделом Донецкого республиканского краеведческого музея Николай Скляров.

Выстовка «Небо выбрало нас» будет работать в течение месяца.