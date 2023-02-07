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Мобилизованным орловцам разрешили хранить оружие в Росгвардии. Услуга является безвозмездной.

Как сообщили в Управлении Росгвардии региона, возможность мобилизованных граждан передавать оружие и боеприпасы на хранение в отделение лицензионно-разрешительной работы закреплена на законодательном уровне.

- При этом период хранения оружия засчитывается в периоды владения таким оружием, который предусмотрен для приобретения огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия с более чем двумя стволами или барабаном; охотничьего и спортивного огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом, - уточнили в ведомстве.

После увольнения со службы или прекращении контракта о пребывании гражданина в добровольческом формировании сотрудники Росгвардии возвращают оружие и боеприпасы владельцам.