Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На капитальный ремонт школы в Должанском районе выделят более 35 миллионов рублей. Учебное заведение посетил сегодня губернатор.

Работы в Урыновской школе будут выполнены в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области». Стоимость капремонта – более 35 миллионов рублей. На оснащение школы современными средствами обучения и воспитания будет выделено еще 9,6 миллионов рублей. Запланированный срок завершения работ – до 1 сентября 2023 года.

В Урыновской школе обучается 81 школьник. Для 22 из них организован подвоз до места обучения и обратно школьным автобусом. В 2022-2023 учебном году к школе присоединилось структурное подразделение Дубровский филиал БОУ «Урыновская СОШ», которое ранее располагалось в деревне Дубровка по улице Школьная, дом 1 (численность обучающихся 20 человек).