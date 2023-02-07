В Орле на разблокировку счетов школ и детсадов направили почти 113 миллионов рублей

Фото: пресс-служба мэрии ОРла

В Орле почти 113 миллионов рублей направили на разблокировку счетов школ и детских садов. Горсовет принял изменения в бюджет.

Администрация областного центра предложила внести изменения в главный финансовый документ на 2023 год без внесения изменений в основные параметры. Сообщает пресс-служба орловского городского совета народных депутатов.

Так, зарезервированные ассигнования будут перераспределены на погашение кредиторской задолженности в сумме чуть более 150 миллионов рублей. Из них 112 миллионов 768 тысяч рублей пойдет на погашение задолженности для разблокировки лицевых счетов школ и детсадов.

Еще 25 миллионов рублей будет потрачено на погашение задолжности по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 9 миллионов 981 тысяч рублей на погашение задолженности по программе наказов избирателей депутатам орловского горсовета.