Фото: Вячеслав Коваленко

В Ливнах отменили масленичные гуляния. Они были запланированы на 26 февраля.

О принятом решении сообщает «Принт-ТВ». В этом году на городской площади Победы не будет потешного столба и не сожгут чучело масленицы.

Об отмене гуляний в областном центре орловские власти не сообщали. Они должны пройти в последнее воскресенье февраля в нескольких локациях.

Ранее в ряде регионов России также отменили масленичные гулянья. Широких гуляний на Масленицу не будет в Калуге, Курске, Ставрополе, Кисловодске и Минеральных водах.