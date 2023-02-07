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НовостиОбщество7 февраля 2023 12:17

В Ливнах отменили масленичные гуляния

Они были запланированы на 26 февраля
Ирина КАБАНОВА
Фото: Вячеслав Коваленко

Фото: Вячеслав Коваленко

В Ливнах отменили масленичные гуляния. Они были запланированы на 26 февраля.

О принятом решении сообщает «Принт-ТВ». В этом году на городской площади Победы не будет потешного столба и не сожгут чучело масленицы.

Об отмене гуляний в областном центре орловские власти не сообщали. Они должны пройти в последнее воскресенье февраля в нескольких локациях.

Ранее в ряде регионов России также отменили масленичные гулянья. Широких гуляний на Масленицу не будет в Калуге, Курске, Ставрополе, Кисловодске и Минеральных водах.