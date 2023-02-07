В Орле на мосту «Дружба» хотят установить металлические отбойники. Они будут защищать пешеходов от грязи из-под колес проезжающих машин.

Вопрос обсудили депутаты обсудили 7 февраля на совещании в Орловском городском Совете. По словам первого заммэра Орла Вадима Ничипорова, администрация проработала несколько вариантов защиты пешеходной части моста, где тротуар после ремонта оказался на одном уровне с дорогой.

- Экраны из оргстекла – будут быстро поломаны, к тому же они помешают уборке моста. Лучшим вариантом будет установка дополнительного уровня металлического отбойного бруса, - отметил Ничипоров.

По мнению заммэра города, такое решение сможет на 90% решить проблему и защитить пешеходов от грязи.