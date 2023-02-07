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В Орловской области участникам СВО выплатят дополнительные деньги. Мера поддержки будет осуществлена за счет средств резервного фонда.

Ливенский глава Сергей Трубицин издал постановление о дополнительных мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, направленных областным военным комиссариатом для прохождения военной службы по контракту в 3-й армейский корпус.

Чиновник дал распоряжение предоставить дополнительную меру социальной поддержки указанным гражданам за счет средств резервного фонда администрации города Ливны. Это единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. Несмотря на то, что постановление было принято в феврале, его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Мэрия Орла также не осталась в стороне – глава города Юрий Парахин внес изменения в порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города. При этом он опирался на решение Орловского горсовета народных депутатов, разрешивших в январе направлять средства резервного фонда на социальную поддержку участников СВО. Правда, сумма, которую получат жители областного центра, участвующие в СВО неизвестна. В постановлении отмечено, что все будет определено «в порядке, установленном администрацией города Орла».