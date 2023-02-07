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Орловская область отправила в Узбекистан три тонны колбас. Также за рубеж из региона вывезли почти семь тонн шрота.

Об этом сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Так, с начала этого года за рубеж с территории Орловщины отправили более сотни партий подконтрольных госветнадзору грузов. Их общий вес составил около десяти тысяч тонн.

В основном экспортировали кормовые добавки растительного происхождения. Например, в Латвию и Литву наш регион отправил порядка семи тысяч тонн подсолнечного шрота. А в Узбекистан уехало три тонны орловских колбас.

Качество и безопасность грузов было подтверждено полным пакетом соответствующих документов.