Иностранец женился на орловчанке ради прописки

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Иностранец женился на жительнице Орла ради прописки. Фиктивный брак расторг суд.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области. Так, было установлено, что в июне прошлого года между жительницей областного центра и мужчиной, прибывшим из Кыргызской республики, был заключен брак с целью постановки иностранного гражданина на миграционный учет. Намерений создавать семью у «молодоженов» не было.

Фиктивный брак выявила прокуратура Северного района. Ведомство направило в суд исковое заявление о признании такого союза недействительным.

Требования прокурора в суде удовлетворили. Решение уже вступило в законную силу.