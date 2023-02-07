В Орловской области начнут работать выездные медицинские бригады

Фото: Архив "КП"

В Орловской области заработают выездные медицинские бригады. Первые выезды врачи начнут выполнять уже на этой неделе.

Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

- Из областного центра в районы будут выезжать узкие специалисты, чтобы проводить консультации и обследования граждан на местах, - отметил глава региона.

Также губернатор сообщил, что для Кромской ЦРБ закупили автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов и глюкозы. Прибор способен быстро и с высокой точностью измерять концентрацию глюкозы и лактата в крови пациента. А результаты исследования медики могут получить в течение 5-10 минут.