В Орловской области поймали курьера, помогавшего мошенникам выманивать деньги у пенсионерок

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области мошенники выманили у пенсионерок более миллиона рублей. Они работали и на территории Курской области.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области. В январе с заявлением о мошенничестве в мценское отделение полиции обратилась 73-летняя женщина. Она рассказала что накануне ей позвонил человек, представившись сотрудником полиции, сообщил о том, что родственник пенсионерки совершил ДТП. И чтобы он избежал наказания амчанка должна заплатить крупную сумму. В итоге женщина лишилась 77 тысяч рублей.

После возбуждения дела полицейские установили 41-летнего мужчину, работавшего курьером у телефонных мошенников. Выяснилось, что преступник совершал аналогичные преступления и в Курской области.

Мужчина пояснил, что работодатель по телефону сообщал ему адрес, по которому курьер забирал деньги, а после переводил на банковские счета, оставляв себе 5 процентов в качестве вознаграждения.

По версии следствия, в январе мужчина под тем же предлогом завладел денежными средствами в сумме 100 тысяч рублей, принадлежащими 92-летней амчанке и 960 тысячами рублей, которые ему передала местная 76-летняя жительница года рождения.