Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Орловская область усилит помощь армии. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

В своих соцсетях глава региона поблагодарил жителей области за возможность постоянно поддерживать военнослужащих и семьи мобилизованных. Губернатор отметил, что Орловщина будет только наращивать свое участие в СВО, а также увеличивать помощь и в армии, и в тылу.

- Мобилизованные, добровольцы, все военнослужащие армии России – пример настоящего патриотизма для новых поколений. И хочется ответить нашим героям – мы верим в вас! И мы сделаем все, чтобы приблизить момент нашей победы, момент вашего возвращения домой!, - написал Андрей Клычков.

Ранее "Комсомолка" писала, что в настоящее время в Орловской области формируется три отправки гуманитарного груза в зону СВО. Бойцы просят помощи в приобретении ноутбуков, приборов ночного видения, прицелов, раций, дальномеров, газовых печей, лопат, бензопил, маскировочных сетей, утеплителей, одежды и обуви, канистр, емкостей для воды, сигарет, продуктов.