В орловских школах снижается заболеваемость ОРВИ

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В Орловской области снижается заболеваемость ОРВИ в школах. На карантин закрыто 89 классов в 40 учебных заведениях.

О ситуации, связанной с распространением вирусов в регионе, в прямом эфире в социальных сетях проинформировал Андрей Клычков.

По словам губернатора, на карантин в связи с ОРВИ закрыто 89 классов в 40 школах, а также 6 групп в детском саду Покровского района.

В целом, по сравнению со статистикой на третье февраля, прослеживается снижение заболеваемости на 0,2%.

– По ковиду заболеваемость все еще высокая. Хотя течение болезни другое, более легкое, расслабляться не стоит. Лучше обезопасить себя. Вакцинированные болеют меньше и без осложнений. Не забывайте про свое здоровье, – призвал глава Орловщины.