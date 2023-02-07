Орловский крепеж держит новый мост в Амурской области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Высокопрочный крепеж, изготовленный в Орловской области, использовали для строительства нового моста в Амурской области. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Крепеж произвели на Орловском сталепрокатном заводе. Отгрузка осуществлялась совместно с местной компанией.

Отметим, что автомобильный мост через реку Зею, который строят с 2020 года в Благовещенске взамен аварийного, сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Протяженность моста составит 9 километров. К работам привлечены 865 человек и более 140 единиц строительной техники. Согласно проекту, новый мост позволит пропускать до 14 тысяч транспортных средств в сутки.