Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Поликлинику Колпнянской ЦРБ капитально отремонтируют за 46 миллионов рублей. Работы планируют завершить в декабре 2023 года.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области, ремонт уже начался. Согласно контракту, подрядчик должен будет полностью обновить все инженерные системы, провести внутреннюю и внешнюю отделку здания, а также смонтировать систему пожарной сигнализации.

- Сейчас подрядчик зашел на объект и начал первые демонтажные работы. Надеемся, что в результате и врачам, и пациентам будет намного приятнее трудиться и получать медицинские услуги в обновленных кабинетах, - поделилась главный врач больницы Ирина Шаповалова.

Отметим, что здание поликлиники Колпнянской ЦРБ было построено в 1980 году. В поликлинике ведут прием педиатр, терапевт, хирург, психиатр-нарколог, невролог и другие врачи.