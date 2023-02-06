Как правильно организовать раздельный сбор мусора

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На мусорных контейнерных площадках в Орловской области поэтапно устанавливаются дополнительные баки синего цвета с маркировкой «Для сухих отходов». Они предназначены для раздельного накопления мусора (РНО) Поскольку масштабно эта система у нас только внедряется, региональный оператор «УК «Зеленая роща» совместно с органами местного самоуправления начала активную разъяснительную кампанию о значении и порядке раздельного накопления отходов.

В минувшую пятницу, 3 февраля, состоялась встреча с представителями образовательных учреждений Железнодорожного района Орла, посвященная вопросам РНО, которую провел Роман Гапеев, координатор проекта по раздельному накоплению ТКО в УК «Зеленая роща». В мероприятии приняли участие представители территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла и компании - перевозчика «Экологистик», обслуживающей этот район.

Представителям детских садов и школ подробно рассказали о принципах раздельного накопления мусора, о целях его внедрения. Представитель перевозчика сообщил, что сухой мусор будут вывозить на специальной машине не реже одного раза в неделю. Информация, полученная во время встречи, затем будет доведена представителями до сотрудников образовательных учреждений, воспитанников и родителей.

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Раздельное накопление отходов, или РНО – это мероприятие общегосударственного масштаба, являющееся одной из целей национального проекта «Экология».

«Для понимания важности разделения отходов достаточно проследить «путь» мусорного мешка. Коммунальные отходы складируются в контейнеры и вывозятся на мусоросортировочные заводы. Там отходы разделяют, используя как механизированные процессы, так и ручной труд. Часть отходов (стекло, полимеры, металлы) вернется в производство, а мусор, оставшийся после сортировки, будет вывезен на полигоны для захоронения.

Однако даже лучшие сортировочные комплексы не могут обеспечить полный отбор всех отходов, пригодных для вторичного использования. Кроме того, такие ценные виды вторичного сырья, как бумага и картон, оказавшись в одном мусорном пакете с влажными пищевыми отходами, уже не могут быть переработаны в новые изделия. Параллельно с развитием инфраструктуры для РНО, постоянного увеличения количества специальных контейнеров, мы будем вести разъяснительную работу, вовлекать жителей в этот процесс. Тематические встречи с привлечением представителей органов местного самоуправления будут проводиться во всех районах. Наряду с администрациями бюджетных учреждений на встречи планируем приглашать представителей управляющих компаний, домкомов, уличкомов и других активистов. Будем разъяснять порядок РНО через СМИ, социальную рекламу. РНО должно постепенно войти в наш обиход», - поясняет директор компании «Зеленая роща» Александр Муромский.

Он также подчеркивает, что предварительное разделение отходов крайне важно и в экономическом, и в экологическом аспектах и уточняет, что разделяя отходы, мы:

1. Повышаем эффективность работы сортировочных комплексов, которые смогут вернуть в производственные процессы больше вторичного сырья.

2. Уменьшаем потребность в добыче природных ресурсов, обеспечивая экономику повторно используемым сырьём. Этим мы способствуем сохранению природы.

3. Сокращаем массу отходов, отправляемых для захоронения на полигоны, негативно влияющие на окружающую среду.

4. Способствуем развитию отрасли по переработке вторичного сырья, а это – создание рабочих мест и доходов бюджета.

Что следует помещать в контейнеры с надписью «Для сухих отходов»?

1. Сухие картон и бумагу (упаковка, журналы, газеты, обертка)

2. Изделия из стекла

3. Изделия из пластика (тара, бутылки, коробки, пленка)

4. Металлические изделия

Размещение других отходов – не допускается. Содержимое контейнеров «Для сухих отходов» будет вывозиться на сортировочные комплексы отдельными мусоровозами, поэтому складирование в данных контейнерах пищевых остатков, прочих органических и влажных отходов сделает бесполезной работу других людей по разделению мусора.

Как организовать разделение отходов?

Для этого нужно накапливать картон, бумагу, пластик, металл в отдельном пакете или ведре. Поскольку эти отходы не содержат органики и не разлагаются, период их накопления дома не ограничен. Затем сухие отходы помещаются в контейнер с соответствующей надписью.

Все остальные коммунальные отходы регулярно выносятся в мусоропровод или в обычные контейнеры и бункеры.