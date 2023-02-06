Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Двое орловцев предстанут перед судом за разбой. Они напали на прохожего, избили его и ограбили. В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в разбое. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона. Следствием установлено, что обвиняемые, будучи пьяными, ночью находились вблизи помещения одного из отделений банков, расположенного на улице Металлургов в Северном районе Орла. Там орловцы напали на местного жителя, избили его, похитили принадлежащий ему мобильный телефон, банковскую карту и деньги, после чего скрылись с места происшествия. Уточняется, что один из обвиняемых несовершеннолетний. Оба орловца признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.