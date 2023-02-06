Фото: Нина Соколова

В Орле задержали мужчину, забравшего из тайника «закладку» с наркотиком. В свертке было почти полграмма «синтетики».

С поличным 27-летнего орловца в Заводском районе задержали сотрудники городского отдела по контролю за оборотом наркотиков. Мужчина забрал «закладку» из тайника, который был в подъезде многоквартирного дома.

Сверток с запрещенным веществом он спрятал в носок, но скрыться уже не успел. Оперативники отправили изъятое на исследование. Оно показало, что в свертке находился N-метилэфдрон массой 0,47 грамма.

- В отношении орловца следственным отделом ОП №2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств), - пояснили в пресс- службе регионального УМВД.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения жителю Орла. Сотрудники полиции устанавливают канал поступления запрещенного к обороту вещества в область.