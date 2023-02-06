Фото: Нина Соколова

Орловец стащил из чужой квартиры телевизор, системный блок и удочки. В полиции завели уголовное дело.

О пропаже имущества в отдел полиции по Северному району сообщил владелец. Из квартиры, в которой он не проживает постоянно, вынесли телевизор, компьютерный системный блок и набор удочек общей стоимостью около 80 тысяч рублей.

Похитителя поймали сотрудники уголовного розыска. Оказалось, 27-летний орловец ранее бывал в гостях у хозяина квартиры. Тогда он и похитил ключ от жилища. Туда мужчина вернулся уже через несколько дней и украл технику с удочками.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Часть похищенного имущества сотрудники полиции изъяли. Телевизор воришка успел продать.