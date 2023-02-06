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В Орле перенесли «Лыжню России-2023». Всероссийская массовая лыжная гонка должна была пройти 11 февраля.

Перенесли традиционную лыжную гонку всвязи с малым снежным покровом. Теперь 41-я «Лыжня России» в городе Орле пройдет не 11 февраля как предполагалось ранее, а 18 февраля 2023 года.

Однако в ряде муниципальных образований гонка пройдет по расписанию. Это город Ливны и Ливенский район, город Мценск и Мценский район, Залегощенский, Должанский, Дмитровский, Новодеревеньковский, Новосильский и Знаменский районы. В районах на старт планируют выйти порядка 600 участников.

В зависимости от возраста любителям и спортсменам предстоит преодолеть дистанции в 1, 2 и 3 киллометров.

XXXXI открытую Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России» организуют Министерство спорта Российской Федерации совместно с Федерацией лыжных гонок России, а также Департамент физической культуры и спорта Орловской области, орловское областное региональное отделение «Федерации лыжных гонок России», Училище олимпийского резерва и СШОР №10.

Победителей «лыжни» отметят медалями, дипломами и кубками Министерства спорта Российской Федерации, а также Департамента физической культуры и спорта Орловской области.

Кроме того, всем участникам соревнований вручат сувенирную продукцию Минспорта России.