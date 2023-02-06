Фото: ОРОО "Совет солдатских матерей"

В Орловской области простились с погибшим мобилизованным Владиславом Пономаревым. 7 февраля орловцу исполнилось бы 26 лет.

Похороны Владислава состоялись 5 февраля на кладбище в Змиевке. Об этом сообщили в региональном Совете солдатских матерей.

Военный комиссар, выступающий на похоронах рассказал, что после объявления частичной мобилизации, Владислав часто звонил домой из Москвы и узнавал, не приходила ли ему повестка. По первому вызову орловец отправился в военкомат и стал участником СВО.

- На похоронах выступил друг Владислава. Он рассказал, что Пономарев позвонил ему в декабре прошлого года и рассказал, что собирается приехать домой в отпуск, но его планам не суждено было осуществиться, - рассказали в Совете солдатских матерей.

Погиб Владислав Пономарев 25 января. У него осталась трехлетняя дочь и пожилые родители.