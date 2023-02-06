Фото: пресс-служба правительства региона

Господдержка промышленным предприятиям Орловщины в 2022 году составила более 153 миллионов рублей. Это почти в 2,5 раза выше уровня предыдущего года.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента промышленности и торговли Орловской области Анатолий Новиков на заседании регионального правительства.

– Что касается финансовой помощи промышленным предприятиям региона, то в 2022 году на их поддержку были направлены средства в объеме 153,8 миллионов рублей, что в 2,4 раза выше уровня поддержки в 2021 году, – отметил Анатолий Новиков.

В рамках действующих федеральных мер поддержки предприятиями промышленности Орловской области привлечено еще 208 миллионов рублей.

В прошлом году региональным Департаментом промышленности и торговли был проведен конкурс на предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования, с общим объемом 46,9 млн рублей. Данный вид господдержки получили 10 промышленных предприятий региона.