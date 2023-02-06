Фото: пресс-служба администрации Орла

Водоснабжение в Заводском районе Орла полностью восстановлено. Отключению были подвержены около ста домов.

Накануне в областном центре без горячей и холодной воды остались порядка 15 тысяч человек из-за крупной аварии на станции 3-го подъема Южно-Кромского ВЗУ. Из-за кратковременного понижения напряжения произошли гидроудары, что привело к повреждению труб водоснабжения в 908-м и 909-м кварталах, в районе улицы Латышских стрелков, 45 и переулка Дарвина, 5.

Теперь все нарушения устранены и водоснабжение в одном из районов Орла восстановлено. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Юрий Парахин.

Кроме того, Парахин предположил причину по которой из-за поломки почти весь район остался без водоснабжения.

- В прошлых годах мы проложили порядка 6 км нового водовода. Это неоднократно помогало «Орелводоканалу» избежать тотального отключения воды во время аварий в Заводском районе. В этом году выбор сделан в пользу станции умягчения на Окском ВЗУ, - написал глава города в соцсетях.