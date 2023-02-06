Фото: Нина Соколова

Орловским семьям выплачено более 4,8 миллиардов рублей социальных выплат в 2022 году. В регионе действуют несколько проектов помощи семьям с детьми.

В регионе с 2019 года реализуются мероприятия регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Орловской области».

Объем денежных средств на выплаты семьям с начала реализации проекта ежегодно увеличивался. Если в 2019 году он был равен почти 832 миллионов рублей, то к 2022 году объем израсходованных средств составил 1 миллиард 35 миллионов рублей.

Об этом на заседании регионального правительства сообщила руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина.

В Орловской области также действует комплексная система мер финансовой поддержки, которой в 2022 году было охвачено более 33 тысяч семей. На эти цели направлено свыше 3,5 миллиарда рублей.

В состав проекта включены следующие виды выплат:

·ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (12 968 рублей),

·ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей (12 968 рублей),

·предоставление средств областного материнского (семейного) капитала для многодетной семьи (137 147 рублей),

единовременное пособие при рождении третьего и последующего ребенка в многодетных семьях (22 070/ 29 136 рублей).