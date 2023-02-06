Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле спустя неделю поисков нашлись сбежавшие из спецбольницы мужчины. Они сами вернулись в медучреждение.

Об этом "Комсомолке" сообщили источники, близкие к ситуации. Напомним, об исчезновении двоих граждан, которые самовольно покинули специализированное медицинское учреждение, полиции стало известно 30 января.

Ориентировки на молодых людей в начале февраля опубликовала пресс-служба УМВД России по Орловской области. Это Битюков Дмитрий Александрович 1994 года рождения (был одет в черную куртку с мехом, светлые джинсы) и Дубровин Сергей Сергеевич 1992 года рождения (был одет в светлый спортивный костюм).