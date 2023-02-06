В Орловской области на месяц запретят движение большегрузам. Всего под распоряжение попало 50 маршрутов.

Орловское правительство утвердило порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения в целях обеспечения их сохранности в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.

Таким образом, с 25 марта по 24 апреля 2023 года вводится временное ограничение движения транспортных средств следующего типа: 6 тонн – одноосная тележка, 5 тонн – двухосная тележка, 4 тонны – трехосная тележка.

Примечательно, что ограничения не коснутся большегрузов, осуществляющих перевозку почты и почтовых грузов, транспортировку дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ, а также транспортных средств Министерства обороны РФ и пассажирских автобусов.

Временно ограничено движение будет по следующим автомобильным дорогам:

Орел – Ефремов, Нарышкино – Сосково, Орел – Знаменское, Болхов – «Орел – Витебск», Горки – Шаблыкино, Ливны – Русский Брод – Верховье, Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое, Змиевка – Глазуновка – Тросна, Болхов – Мценск – Новосиль, Новосиль – Корсаково – Орлик, Хомутово – Александровка, Дросково – Колпна, «Москва – Киев» – Комаричи – Дмитровск Орловский – Кромы в границах Орловской области, Дмитровск – Долбенкино – граница Курской области, Ливны – Красная Заря, Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря, Покровское – Верховье, Ливны – Евланово – Долгое, Колпна – Моховое – граница Курской области, Корсаково – Войново – Жилино, «Нарышкино – Сосково» – Салтыки, «Глазуновка – Тросна» – Богородское – Кромы, Разбегаевка – Васильевка, «Дмитровск – Кромы» – Красное Знамя, Сосково – Волчьи Ямы – Красное Знамя, «Дмитровск – Кромы» – Кутафино – Красная Роща, Северный подъезд к городу Мценску, Южный подъезд к городу Мценску, «Хомутово – Красная Заря» – Судбище, Судбище – «Орел – Ефремов», Парамоново – «Орел – Знаменское», Сосково – Мураевка – Должонки, «Сосково – Волчьи Ямы» – Мыцкое до поворота к населенному пункту Робье, «Сосково – Волчьи Ямы – Мыцкое» – Робье, Нарышкино – Парамоново, Шаблыкино – Титово, «Орел – Ефремов» – Моховое, «Северный подъезд к городу Орлу» – Лунево – Моховое, «Ливны – Навесное» – Грачев Верх – граница Липецкой области, Ливны – Навесное, Малоархангельск – Архарово, Орел – Гать – Лаврово – Редькино, Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы, «Жудерский – Хотынец» – Большое Юрьево – Алехино, Змиевка – Никольское, «Орел – Брянск» – Муравлево, «Льгов – Жудерский» – Святой Источник, Шаблыкино – Навля – Муравельник, Шаблыкино – Сомово – Рядовичи, «Богородское – Кромы» – Черкасская.

Отметим, что на период временного ограничения движения транспортных средств Орловскому областному государственному заказчику рекомендовано обеспечить установку на автомобильных дорогах соответствующих дорожных знаков.