Фото: пресс-служба правительства Орловской области

На Орловщине вырос объем отгруженных товаров собственного производства. Его сумма составила более 177 миллиардов рублей.

Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Департамента промышленности и торговли Орловской области Анатолий Новиков на заседании регионального правительства.

- Объем отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим производствам Орловской области за 11 месяцев 2022 года составил 177,8 миллиардов рублей – это 122,3 % к аналогичному периоду 2021 года. По динамике данного показателя по итогам работы за 9 месяцев 2022 года Орловская область заняла второе место в ЦФО, - отметил Анатолий Новиков.

Существует рост промышленного производства по ряду видов экономической деятельности:

·в производстве электронных и оптических изделий;

·в производстве бумаги и бумажных изделий;

·в производстве резиновых и пластмассовых изделий;

·в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

При этом сумма налоговых поступлений от промышленности в консолидированный бюджет за 10 месяцев 2022 года составила 13,2 миллиардов рублей, из них 11,4 миллиардов рублей - обрабатывающие производства.

Налоговые поступления также выросли. И составили к аналогичному периоду 2021 года 107,2%.

Доля промышленности в общем объеме налоговых поступлений в консолидированный бюджет за 10 месяцев 2022 года составила 37,2% .