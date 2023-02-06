В Орле жителям микрорайона Новая Ботаника вернули воду

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле водоснабжение микрорайона «Новая Ботаника» восстановлено. Давление в норме.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В настоящее время порыв водопровода холодного водоснабжения по улице Комсомольской, 404 устранен. В ближайшее время в домах по улице Комсомольской, 340-372, улице Машкарина, 16, улице Планерной, 31, 33, 35 вновь появится вода. Также завершены работы на переулке Дарвина, 5 .

Напомним, в Орле из-за аварии Заводской район остался без воды. Отключение затронуло около сотни жилых зданий. Поводом послужило отключение станции 3-го подъёма Южно-Кромского ВЗУ, которое произошло сегодня около полуночи. Из-за кратковременного понижения напряжения произошли гидроудары, что привело к повреждению труб водоснабжения в 908-м и 909-м кварталах, в районе улицы Латышских стрелков, 45 и переулка Дарвина, 5.