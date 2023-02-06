Фото: Нина Соколова

С начала 2023 года орловчанки получили 215 выплат на детей. Еще двум матерям вручили подарок для новорожденного.

Об этом рассказала руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина на заседании регионального правительства.

Чиновница напомнила, что закон Орловской области «О пособии на ребенка» охватывает детей от рождения и до 18 лет. Размер выплаты составляет от 294,28 рублей до 735,70 рублей на каждого ребенка.

В регионе органами социальной защиты населения продолжают предоставляться: комплекс выплат многодетным семьям, включая единовременные и ежемесячные выплаты, компенсации по оплате ЖКУ; выплаты семьям, родившим (усыновившим) третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3-х лет; выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно; пособия на ребенка; социальная государственная помощь малообеспеченным семьям, а также подарок новорожденному.

Всего на выплаты пособия на детей для орловских семей в 2023 году предусмотрено 6,5 миллиардов рублей. Из этой суммы 5,3 миллиардов рублей составляют средства федерального бюджета, а 1,2 миллиарда рублей – средства области.

- Заявление о выплатах на детей можно подать на портале Госуслуг в формате 24/7. Необходимые документы запрашиваются специалистами в рамках межведомственного взаимодействия в органах, содержащих эти сведения, - отметила Ирина Гаврилина.