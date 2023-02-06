Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области формируется три отправки гуманитарного груза в зону СВО. Жители региона смогут помочь собрать посылки.

В течение месяца регион, по поручению губернатора сформировал 8 посылок для военнослужащих. В настоящее время для орловских солдат готовится еще три новых посылки.

Бойцы просят помощи в приобретении ноутбуков, приборов ночного видения, прицелов, раций, дальномеров, газовых печей, лопат, бензопил, маскировочных сетей, утеплителей, одежды и обуви, канистр, емкостей для воды, сигарет, продуктов.

Военным нужны разгрузочные жилеты, плащ-палатки, фонари, генераторы, техническая черная пленка, сварочный аппарат, рабочие и тактические перчатки, шапки, балаклавы, гвозди и другие строительные материалы и техника. Есть отдельный список на запчасти и комплектующие на технику: ремни генераторов, фильтры, лампы, домкраты, генераторы двигателя. От медиков есть дополнительный список, который также формируется.

На выходных в Орловскую область поступило 50 специальных печей для приготовления еды в военных условиях. Они будут оперативно отправлены на линию фронта вместе с обычными печками-буржуйками.

Орловцы могут оказать помощь в формировании гуманитарного груза. Для этого можно принести необходимые товары в пункты сбора. Например, в Центр «Патриот57» (Привокзальная, 8) или администрацию Орловского муниципального округа (Полярная, 12).