Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле на Латышских стрелков частично перекрыт проезд. Там проводятся аварийные работы на водопроводе.

По информации пресс-службы городской администрации, движение ограничено от дома №4 по проезду Цветочному.

Напомним, в Орле из-за аварии Заводской район остался без воды. Отключение затронуло около сотни жилых зданий. Поводом послужило отключение станции 3-го подъёма Южно-Кромского ВЗУ, которое произошло сегодня около полуночи. Из-за кратковременного понижения напряжения произошли гидроудары, что привело к повреждению труб водоснабжения в 908-м и 909-м кварталах, в районе улицы Латышских стрелков, 45 и переулка Дарвина, 5.