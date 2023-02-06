Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле из-за аварии Заводской район остался без воды. Отключение затронуло около сотни жилых зданий.

Поводом послужило отключение станции 3-го подъема Южно-Кромского ВЗУ, которое произошло сегодня около полуночи. Из-за кратковременного понижения напряжения произошли гидроудары, что привело к повреждению труб водоснабжения в 908-м и 909-м кварталах, в районе улицы Латышских стрелков, 45 и переулка Дарвина, 5.

Устранить аварийную ситуацию обещают ориентировочно в 18:00.

На данный момент МПП ВКХ «Орелводоканал» приступил к аварийным работам. В работах задействованы 65 человек и 15 единиц техники. Шесть единиц техники привлечены к подвозу воды в 908-909 кварталы.

Еще три единицы техники готовы к подвозу воды в микрорайон «Новая Ботаника». Пока водоснабжение там не нарушено, отключение запланировано в 11:00-12:00. Под него попадут 23 многоквартирных дома.

Сейчас без холодного водоснабжения остаются частично 908 и 909 кварталы (25 многоквартирных домов: улица Комсомольская, 340-372, улица Машкарина, 16, 18, 20, улица Планерная д.31, 33, 35, 75, улица Чечневой, 1), улица Латышских Стрелков, 43, 52, Цветочный проезд, 4.

Отключение МПП ВКХ «Орелводоканал» повлекло отключение горячего водоснабжения от двух котельных и двух ЦТП АО «Орелгортеплоэнерго»:

- переулок Бетонный, 4а (6 многоэтажек: переулок Бетонный, 7, 9, 11,12, 13, 17, 18);

- переулок Ботанический, 2а (17 домов: переулок Карачевский, 9, переулок Шпагатный, 51, 60, 77, 79, улица Комсомольская, 181-231, переулок Ботанический, 27, 29);

- улица Планерная, 35 и улица Машкарина, 20 (21 многоквартирный дом: улица Комсомольская, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, улица Планерная, 29, 31, 31к1, 33, 35, 37).

Отмечается, что отопление в перечисленных домах не нарушено.

Помимо жилых домов под отключение попали детские сады №10, 18, 41, 55 (они продолжают работать без сбоев), школа №6 (обучающиеся переведены на дистанционный режим). По факту отключения микрорайона «Новая Ботаника» будут приниматься дополнительные решения по изменению режима работы школы №52. Детский сад №92 продолжит работу без сбоев.