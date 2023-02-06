Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области водитель легковушки попал в больницу после вылета в кювет. ДТП произошло утром 4 февраля на автодороге «Болхов - Мценск – Новосиль».

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 36-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" ехал по данной автодороге со стороны города Мценск. В районе 54 километра автомобилист не справился c управлением и выехал в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Всего с 3 по 6 февраля на территории Орловской области было зарегистрировано 49 ДТП, в результате которых три человека получили телесные повреждения, один погиб.