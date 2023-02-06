Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области снизились темпы промпроизводства. Уменьшение составило 4,3 % по отношению к предыдущему году.

Индекс промышленного производства в Орловской области по итогам прошлого года составил 95,7%. Такую информацию сообщает Орелстат.

Показатель снизился также в сфере добычи полезных ископаемых – на 2,7%, обрабатывающих производств – на 6,2%, водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений – на 16,5%.

Отметим, что увеличение показателя производства наблюдалось в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром. Оно составило 11%.

Напомним, в 2023 году Орловщине выделели 27 миллионов рублей на поддержку промышленности. Такую субсидию получили еще 58 регионов страны.