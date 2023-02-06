Фото: соцсети Владимира Круглого

Орловского сенатора Владимира Круглого наградили всероссийской премией. Торжество прошло в Кремле.

Заслуженный врач России стал лауреатом ежегодной Всероссийской премии «Будем жить!» в номинации «Власть рука об руку с пациентами». Инициатором проведения награждения выступила Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!».

Наград также удостоились Татьяна Голикова, Вероника Скворцова и другие государственные деятели.

– В Совете Федерации мы стояли у истоков разработки и реализации федерального проекта борьба с онкологическими заболеваниями и сейчас практически в ежедневном режиме контролируем его исполнение, – поделился Владимир Круглый в соцсетях.

В настоящее время в стране, как отмечает сенатор, около четырех миллионов граждан болеют онкологическими заболеваниями, при этом ежегодно число новых случаев, которые выявляются благодаря укреплению материально-технической базы и созданию условий современной диагностики заболеваний, составляет порядка 600 тысяч.