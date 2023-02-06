Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле из горящего дома эвакуировали пять человек. Пожар произошел 5 февраля на улице 6-й Орловской Дивизии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области,

возгорание случилось в кухне двухкомнатной квартиры, расположенной на первом этаже многоквартирного дома. На момент прибытия пожарных из окон шел черный дым, существовала угроза распространения на смежные помещения квартиры.

В результате пожара в помещении кухни выгорел холодильник, огонь повередил предметы интерьера. Из подъезда пожарными эвакуировано пять человек.

Пострадавших нет. Предположительная причина пожара - аварийный режим работы холодильника.