В Заводском районе Орла ряд домов, детсады и школа остались без горячей воды

Фото: Ольга Супонева

В Заводском районе Орла ряд домов, детсад и школа остались без горячей воды. Публикуем список адресов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сегодня в 6 часов утра остановили подачу воды по трем котельным. Так, из-за порыва водопровода горячего водоснабжения на вводе в дом по переулку Бетонному, 17 отключено горячее водоснабжение по переулку Бетонному, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18.

Также из-за утечки на водопроводе горячего водоснабжения отключена горячяя вода по переулку Карачевскому, переулку Шпагатному, 77, 79, улице Комсомольской, 181-231, переулку Ботаническому, 27, 29.

Вместе с тем, из-за порыва водопровода холодного водоснабжения по улице Комсомольской, 404 отключено горячее и холодное водоснабжения по улице Комсомольской, 340-372, улице Машкарина, 16, улице Планерной, 31, 33, 35, детские сады №10 и №41, школа №6.

Уточняется, что отопление этих потребителей не нарушено.