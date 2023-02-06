Орловские баскетболисты дважды победили в Белгороде

25 и 26 февраля «ОрелГУ» дважды сыграет дома с «Рязанью». Фото со страницы БК "ОрелГУ" VK.

В Белгороде состоялись очередные матчи чемпионата ЦФО по баскетболу. Местный «Технолог» на своем паркете принимал «ОрелГУ». В первом матче гости выиграли с перевесом в 16 очков (71:55), во втором – в десять (76:66). В первом поединке самыми результативными игроками в составе орловцев стали – Владислав Лево (15 очков), Даниил Плотников #18 и Даниил Плотников #32 (по 13), Михаил Алексеев (11). Во втором матче отличились - Илья Былков (15), Алексеев (14), Родион Умратуллоев (11) и Пётр Митрофанов (девять).

После 11 туров лидирует «Рязань» (43 очка). Далее располагаются «Брянск (37) и «Орел» (36). Теперь 25 и 26 февраля «ОрелГУ» дважды сыграет дома с «Рязанью». Напомним, что в первом круге орловские баскетболисты оба раза уступили рязанцам – 70:86 и 78:79.