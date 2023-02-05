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НовостиОбщество5 февраля 2023 13:19

Орловская прокуратура помогла двум сиротам получить квартиры

В суде требования ведомства полностью удовлетворили
Нина СОКОЛОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

Орловская прокуратура помогла двум сиротам получить квартиры. В суде требования ведомства полностью удовлетворили.

В прокуратуру Северного района обратились двое местных жителей, оставшихся без попечения родителей в малолетнем возрасте. Орловцы собственных квартир не имели и стояли на учете по обеспечению жилым помещением специализированного жилого фонда. Однако после совершеннолетия сироты положенных квартир не получили. Проверка не заставила себя ждать.

- В целях восстановления прав заявителей прокуратура района обратилась в суд с исковыми заявлениями об обязании администрации Орла предоставить им благоустроенное жилье, - отметили в прокуратуре Орловской области.

Суд требования удовлетворил. Сироты получили благоустроенное жилье.