В Орловской области продлен мораторий на проведение плановых проверок в сфере земельного законодательства. Ограничения коснулись и внеплановых проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

Мораторий на проведение плановых проверок в регионе продлили до конца 2023 года. Внеплановые проверки будут проведены по согласованию с органами прокуратуры при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росреестра, в приоритете в текущем году проведение профилактических мероприятий. Госземинспекторы будут консультировать землевладельцев по вопросам законодательства, проводить профилактические визиты и сбор сведений для отнесения объектов контроля к категориям риска.

О профилактическом визите уведомят заранее, не позднее чем за пять рабочих дней. В прошлом году госземинспекторы объявили свыше 130 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства. Также они провели более 300 консультаций по вопросам земельного контроля.