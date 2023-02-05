Скончался бывший заместитель Строева Николай Цикорев

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Скончался бывший заместитель экс-губернатора Орловской области Егора Строева Николай Цикорев. Ему было 67 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, церемония прощания с Николаем Цикоревым пройдет в понедельник, 6 февраля,

с 11-30 до 12-00 в прощальном зале № 1 МУП «Ритуально-обрядовых услуг города Орла». Он расположен по адресу: город Орел, Наугорское шоссе, 27а.

Николай Николаевич Цикорев родился 21 ноября 1955 года в Орле. После окончания обучения работал преподавателем, заведующим кафедрой основ теории хозяйства Орловского сельскохозяйственного института, заместителем управляющего чекового инвестиционного фонда исполнительной дирекции областного фонда социальной поддержки населения. С ноября 1995 года – на работе в исполнительной власти региона. В апреле 1998 года назначен заместителем главы администрации, начальником департамента реформирования, планирования и прогнозирования администрации Орловской области. С ноября 2001 года – заместитель губернатора Орловской области, член Коллегии администрации Орловской области, начальник управления экономики. С июля 2006 по март 2009 года – заместитель председателя Коллегии Орловской области, руководитель Департамента экономической политики Орловской области.

- Талантливый руководитель и ученый, человек неравнодушный, открытый, всегда готовый помочь людям, профессионал, искренне преданный своему призванию, Николай Николаевич Цикорев внес заметный вклад в развитие родной Орловской области, - отметили в пресс-службе правительства региона.

Николай Цикорев стоял у истоков масштабного реформирования экономики и социальной сферы Орловщины, системной адаптации региона к условиям рыночной экономики, формирования социально ориентированной модели хозяйственного комплекса.