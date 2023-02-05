«ОрелГУ-КПРФ» крупно проиграл в Нижнем Новгороде

Теперь 25 февраля «орлицы» примут на своем паркете питерский «Кристалл». Фото со страницы МФК "Норманочка" в VK.

Накануне, 4 февраля, в Нижнем Новгороде состоялся матч 12-го тура чемпионата России по мини-футболу в высшей лиге среди женщин. Местная «Норманочка» принимала «ОрелГУ-КПРФ». Увы, гости не смогли бросить вызов хозяйкам площадки. Уже после первого тайма «Норманочка» комфортно себя чувствовала, забив три безответных гола. На 24-й минуте Елена Кондурова попыталась вернуть интригу, но последнее слово оказалось за нижегородскими девушками. Итог - 4:1 в пользу хозяек.

После этого поражения «ОрелГУ-КПРФ» остался на пятом месте с шестью очками. В ТОП-3 входят питерский «Кристалл» (43), «Норманочка» (28) и столичный «Мосполитех» (25). Теперь 25 февраля «орлицы» примут на своем паркете «Кристалл».