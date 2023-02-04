Молодой орловец предстанет перед судом за изнасилование, кражу и побег из тюрьмы

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В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Свердловского района, который обвиняется в побеге из места лишения свободы, краже, нарушении неприкосновенности жилища, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает СУ СК региона.

Следствием установлено, что 3 июня 2022 года обвиняемый, отбывающий наказание в колонии-поселении, находился в мценской больнице. Молодой человек не поставил в известность руководство исправительного учреждения и сбежал из лечебного учреждения. Затем он приехал в Орел, украл в одном из дачных домов одежду и обувь, после чего проник на другую дачу.

- 11 июня 2022 года в ночное время обвиняемый также проник в один из дачных домов, где, угрожая ножом, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении находившихся там двух девушек. После совершенных преступлений одной из потерпевших удалось вызвать сотрудников полиции, которые своевременно прибыли на место происшествия и доставили мужчину в следственный отдел, где он был задержан, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Теперь уголовное дело по существу рассмотрит суд.