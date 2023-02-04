Фото: пресс-служба городской администрации

Свыше 200 орловских тренеров перешли на новые должности. Они стали тренерами-преподавателями.

О нововведениях в спортивных школах региона рассказал руководитель Департамента физической культуры и спорта Алексей Берестов на совещании с главами муниципалитетов. Они вступили в силу 1 января этого года и затронут в общей сложности 35 орловских спортивных школ, а также более 18 тысяч спортсменов.

Так, в этом месяце тренеры были переведены на должности тренеров- преподавателей. Период работы в старой должности засчитается в стаж, а квалификационные категории сохранятся. Воспитанников спортивных школ переведут на дополнительные образовательные программы. Спортивные школы региона будут работать по двум видам таких программ.

Получить лицензии на осуществление образовательной деятельности, изменить устав и подготовить новые программы учреждения должны до 1 сентября текущего года.